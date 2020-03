La tenda piazzata all’ospedale Paolo Merlo.

Anche all’ospedale Paolo Merlo di La Maddalena arriva la tendopoli per la gestione del coronavirus. Dopo i diversi presidi ospedalieri della Gallura e del resto della Sardegna, quali Olbia, Sassari e Cagliari, anche presso il presidio ospedaliero isolano la protezione civile si è adoperata per montare una tende da utilizzare nei casi sospetti di coronavirus, come disposto dalla Regione Sardegna nell’ambito delle misure per contrastare la diffusione del virus.

La tenda è stata posizionata tra il pronto soccorso e il laborarorio analisi. All’interno della tenda verranno visitati i pazienti con problemi respiratori in pre-triage, prima di entrare in pronto soccorso, prevenendo così un’ulteriore diffusione del virus all’interno del territorio isolano.

(Visited 199 times, 201 visits today)