Un ambulanza al passaggio a livello di Olbia.

Bloccata al passaggio al livello con le sirene accese. Un’ambulanza a Olbia è stata costretta a fermarsi e aspettare il treno davanti alle sbarre chiuse. È accaduto in via Mameli a Olbia. E va detto, non è la prima volta che succede.

La scena, ripresa con uno smartphone e portata sui social, ha creato molto scalpore, sopratutto perché l’ambulanza segnalava una situazione d’emergenza. Il mezzo è rimasto fermo una manciata di minuti davanti alle sbarre.

Una vicenda che ha fatto discutere tutti e ha creato non poche polemiche e che riporta all’attenzione il problema del passaggio a livello che taglia da sempre la città.

