Giorni, orari e aree interessate dalle operazioni.

Continuano a La Maddalena le operazioni di sanificazione delle strade per cercare di igienizzare tutto il territorio comunale come atto di prevenzione contro il diffondersi del coronavirus. “Ho appena firmato apposite ordinanze perchè la Provincia di Sassari, attraverso la Multiss spa, contribuirà con ulteriori operazioni attinenti ai trattamenti di disinfezione”, fa sapere ai propri concittadini il sindaco Luca Montella.

Le attività di sanificazione in questione sono in programma per stasera 19 marzo, dalle dieci fino alle sei del mattino di domani 20 marzo. Tali operazioni verranno attuate mediante l’impiego di una soluzione al 1,2/1,3% di ipoclorito di sodio e le aree interessate sono: via Amendola, Piazza Umberto I, via e Piazza Garibaldi, via XX Settembre, via Vittorio Emanuele, Largo Matteotti, Piazza Saint Bon, via Giulio Cesare, Via Domenico Millelire, via Padule, via Don Vico, Via Crocetta, Via Maghaghi, via Balbo, via Roma, Via Cairoli, via Ilva, via Principe Amedeo, Lungomare Ammiraglio Mirabello, via Terralugiana, via La Fornace, via Suor Gottelan, via De Amicis, via Chiusedda, via Cala Chiesa, Piazza Bambino Gesù, via Indipendenza, via Turati, via Barrettini, via Primo Longobardo, via Santo Stefano, via Fabio Filzi, via Regina Margherita, via Maggior Leggero, Via Cagliari, Via Vespucci, via Nazario Sauro, Via Giotto, Via Buonarrotti, via Isuledda, Via Cellini.



(Visited 102 times, 102 visits today)