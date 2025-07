Malore a La Maddalena, grave una 17enne

Una 17enne grave dopo un malore a La Maddalena.

È stata trasportata d’urgenza all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia a bordo dell’elisoccorso la ragazza di 17 anni colpita da un arresto cardiaco sull’isola di Santa Maria, nell’arcipelago di La Maddalena.

Il malore è avvenuto stamane, mentre la giovane si trovava sull’isola per trascorrere alcune ore in compagnia. Improvvisamente ha perso conoscenza e la situazione è apparsa subito molto grave. È stato necessario un lungo intervento di rianimazione cardiopolmonare, condotto dai soccorritori, per riuscire a far ripartire il cuore della ragazza.

Grazie al tempestivo massaggio cardiaco, protrattosi per diversi minuti, le condizioni della giovane sono state stabilizzate quel tanto che bastava per procedere con il trasferimento. In pochi minuti è stato allertato l’elisoccorso, che ha raggiunto l’isola nonostante le difficoltà logistiche legate alla posizione.

Una volta imbarcata, la 17enne è stata trasportata all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dove è attualmente ricoverata. I medici stanno monitorando costantemente il quadro clinico, ancora delicato. Resta ancora da chiarire l’origine del malore che ha colpito la giovane, le cui condizioni avevano destato grande preoccupazione tra i presenti al momento dell’accaduto.

