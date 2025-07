Geolier saluta Porto Cervo e Chiara Frattesi: si torna sul palco

Geolier lascia Porto Cervo dove scoppiò la scintilla con Chiara Frattesi

L’estate scorsa Porto Cervo celebrò la love story tra Geolier e Chiara Frattesi e la coppia è tornata in Costa Smeralda pure quest’anno. Non più catturati dall’obiettivo dei paparazzi, ma felici insieme e pubblici nei rispettivi canali social. Con loro anche il fratello di Chiara, il centrocampista dell’Inter e della Nazionale Davide Frattesi. Ma ora questa fase della vacanza è finita, per il cantante napoletano riprendono gli impegni lavorativi.

Nel 2024 passò dalla Gallura anche per esibirsi al Red Valley. Ieri è salito su un piccolo aereo per raggiungere la Penisola. Il ritorno sulla scena è previsto per l 28 giugno al Trento Live Fest, poi avrà un mese di pausa. Il 25 e 26 luglio tornerà nella sua Napoli e si esibirà all’Ippodromo di Agnano. Poi toccherà Lecce, Campobasso e Catania ma guarda già avanti. Il 2026 sarà un anno fondamentale nella sua carriera col tour negli stadi. Il 13 giugno San Siro, a Milano, il 19 giugno all’Olimpico di Roma e il 23 al Franco Scoglio di Messina.

