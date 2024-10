A La Maddalena la copertura dell’Ascot a ottobre con medici in pensione

Da lunedì 7 ottobre ripartirà a La Maddalena il servizio sanitario dell’Ascot, grazie alla presenza di due medici in pensione. L’Ambulatorio straordinario di comunità territoriale aprirà grazie a Michele Demontis e Carlo Randaccio ad effettuare i turni nella Casa di Comunità in località Padule per i pazienti sprovvisti di medico di Medicina generale. Per prenotare la visita si dovrà contattare il numero 0789 791296 dalle 8 alle 9 e dalle 12 alle 14.

Il servizio verrà svolto dal dottor Demontis il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8.15 alle 12.15 e dal dottor Randaccio dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00. I pazienti dovranno fornire al medico di turno eventuale documentazione attestante patologie che richiedono farmaci o cure specifiche. Saranno sottoposti a visita solo ed esclusivamente i pazienti che hanno effettuato la prenotazione.

I ringraziamenti della Asl

“La Direzione Aziendale e il Distretto di La Maddalena diretto dalla dottoressa Anna Maria Sanna stanno lavorando per garantire la continuità assistenziale ai pazienti rimasti senza medico – sottolinea il Dg della Asl Gallura, Marcello Acciaro -, Con particolare attenzione alle categorie fragili. In un momento storico in cui la carenza di medici di Medicina generale in Sardegna è un fatto purtroppo assodato, quello che sta accadendo a La Maddalena è molto importante in termini di professionalità, ma soprattutto solidarietà. Non possiamo, infatti, che ringraziare il dottor Demontis e il dottor Randaccio, medici in pensione stimati dalla comunità, che con grande sensibilità si sono messi a disposizione dei cittadini maddalenini. Con questo provvedimento abbiamo dato gambe a quanto indicato dalla normativa regionale. La quale prevede che anche i medici in quiescenza possano essere dotati dei ricettari, strumenti essenziali per la prescrizione ai pazienti di visite specialistiche, esami diagnostici e farmaci”.

“In questo momento così complesso per la sanità a livello nazionale – commenta il sindaco, Fabio Lai -, è doveroso ringraziare i medici che si sono messi a disposizione dei propri pazienti aderendo a questo progetto. La possibilità di far utilizzare le cosìddette ricette rosse anche ai medici in pensione è stato un elemento indispensabile per andare incontro alle esigenze concrete dei pazienti e di questo bisogna dare merito all’assessore regionale alla Sanità, Armando Bartolazzi. Il senso di responsabilità dei medici è encomiabile così come quello di chi ha saputo applicare le nuove disposizioni normative con elasticità e buon senso come il Direttore generale della Asl, Marcello Acciaro, e la direttrice del distretto, Anna Maria Sanna Sanna”.

