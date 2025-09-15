Mensa scolastica, iscrizioni ancora aperte a La Maddalena

Le iscrizioni alla mensa scolastica di La Maddalena.
A La Maddalena sono aperte fino al 22 settembre le iscrizioni al servizio mensa scolastica per l’anno 2025/26, un’opportunità rivolta alle famiglie del territorio per garantire il pasto ai propri figli durante l’anno scolastico. Le domande devono essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma School&Meal – Acme Italia, seguendo le modalità indicate dal Comune.
Chi necessita di diete speciali, per motivi di salute o religiosi, è tenuto a presentare la documentazione medica che attesti le specifiche esigenze alimentari, in modo da permettere agli operatori scolastici di predisporre menu adeguati. L’amministrazione comunale sottolinea l’importanza di rispettare i termini e le modalità di iscrizione, così da consentire una corretta organizzazione del servizio.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, le famiglie possono contattare l’ufficio istruzione tramite e-mail all’indirizzo istruzione.acciaro@comunelamaddalena.it oppure telefonicamente al numero 0789/790674.