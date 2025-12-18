Lavoravano in nero nel bar di Palau, maxi multa per il titolare

Multato il titolare di un bar di Palau.

Un intervento ispettivo dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Sassari ha portato alla sospensione di un’attività di un bar caffetteria a Palau, dove sono state accertate gravi irregolarità sul piano lavorativo e in materia di salute e sicurezza. L’operazione rientra in una campagna di controlli straordinari avviata nel corso dell’anno e rivolta a diverse tipologie di esercizi commerciali, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dello sfruttamento del lavoro e verificare il rispetto della normativa vigente.

Durante l’ispezione, i militari hanno riscontrato che uno dei tre lavoratori presenti al momento del controllo era impiegato senza un regolare contratto, configurando una situazione di lavoro irregolare. Tale violazione ha determinato l’adozione di un primo provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Ulteriori accertamenti hanno fatto emergere anche il mancato rispetto dello Statuto dei lavoratori, a seguito dell’installazione di un impianto di videosorveglianza non autorizzato e potenzialmente idoneo al controllo a distanza del personale.

Le verifiche hanno inoltre evidenziato una grave violazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, rappresentata dall’assenza della valutazione dei rischi e dalla mancata redazione del Documento di valutazione dei rischi. Questa ulteriore irregolarità ha comportato l’adozione di un secondo provvedimento di sospensione dell’attività.

Il datore di lavoro è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania. Nei suoi confronti sono state impartite specifiche prescrizioni finalizzate alla regolarizzazione della posizione del lavoratore risultato irregolare e alla rimozione delle non conformità riscontrate in ambito di sicurezza. Contestualmente sono state elevate sanzioni amministrative e ammende per un importo complessivo superiore a 11.500 euro.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui