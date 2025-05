Incivili a Olbia, rifiuti e decine di birre (vuote) abbandonati a Tilibbas

Hanno bevuto tanto e hanno lasciato le birre per strada in mezzo ad altri rifiuti: incivili a Olbia nella zona di Tilibbas. Qualcuno si è bevuto almeno quattro casse di birra da 66. Ha avuto la decenza di sistemare decine di bottiglie vuote dentro il cartone ma poi l’incivile le ha abbandonate per strada. Lì, nel quartiere di Tilibbas, vicino ad altri rifiuti.

Magari è stato qualcuno che avrebbe dovuto occuparsi di smaltire il vetro e ha preferito imbruttire la sua città. Di sicuro non è la prima né l’ultima volta che abbandonano rifiuti a Olbia. Le foto di un lettore di GalluraOggi documentano questo ennesimo scempio, in attesa che qualcuno intervenga.

