Grande successo a Olbia per il premio nazionale Vermentino

Il premio nazionale Vermentino a Olbia.

di Antonio Pauciulo

Grande partecipazione a Olbia per la IX edizione del premio nazionale eno-letterario Vermentino, condotto da Neri Marcorè, che ha unito cultura, vino e territorio. L’evento rientra nel programma di “Benvenuto Vermentino”, appuntamento ormai consolidato in città.

Vince il premio Vermentino 2025 Cristina Caboni con il romanzo “La ragazza senza radici”. Tra i riconoscimenti, menzioni speciali a “Docg: di origine criminale garantita” di Enrico Beccastrini e “Volevo sognarmi lontana” di Clizia Fornasier. Il Premio Territorio, ex aequo, è andato a “I vestiti della domenica” di Ludovica Elder e “Basta un filo di vento” di Franco Faggiani. Il premio narrativa straniera, a “Intrecci di vite” di Laure Gasparotto e Alain Graillot.

Molto apprezzate le letture degli estratti a cura degli studenti del Liceo Classico Gramsci, coinvolti in corsi pomeridiani per la realizzazione dei video presentazione dei volumi premiati. Presente l’assessore alla Pubblica Istruzione Sabrina Serra, che ha elogiato il forte valore formativo dell’iniziativa.

