I fondi per il Parco nazionale di La Maddalena.

Il Parco nazionale ha trasmesso al Ministero dell’Ambiente le 3 schede preliminari per l’utilizzo di un consistente finanziamento, di circa oltre 3 milioni di euro, destinati a tre azioni inerenti le politiche di mitigazione del riscaldamento climatico.

Grazie a queste schede, che rientrano nel “Progetto Clima 2020” del Ministero dell’Ambiente, il Parco potrà essere un importante volano di crescita e sviluppo per il territorio dell’Arcipelago. Due schede su tre riguardano azioni che coinvolgono direttamente il patrimonio pubblico comunale e che vanno a innestarsi su progetti già avviati autonomamente dal Parco o dal Comune, che ora vengono rafforzati.

Il primo intervento riguarda interventi di efficienza energetica della scuola materna e elementare a Moneta, e vale 650.000 euro, il secondo intervento, il più consistente, riguarda un nuovo lotto del progetto di pista ciclabile, ricadente sulle isole di La Maddalena e Caprera, a cui vengono dedicati 2.650.000 euro. L’ultimo intervento, presentato in autonomia dal Parco andrà a finanziare, con 200.000 euro, alcuni interventi selvi-colturali di prevenzione degli incendi boschivi sull’isola di Caprera.

Le somme impiegate, che ammontano a circa 3.500.000 euro, fanno parte delle risorse messe a disposizione dei parchi dal Ministero dell’Ambiente per l’annualità 2020. La stessa somma era stata ricevuta dal Parco per il 2019, e impiegata in analoghe azioni riguardanti la mobilità sostenibile e la lotta ai cambiamenti climatici.

