La pubblicazione sul Buras del Piano.

Dal 13 febbraio scorso è stato pubblicato sul Buras, con conseguente entrata in vigore, il Piano particolareggiato del centro storico di La Maddalena, proposto dall’assessore all’Urbanistica Annalisa Gulino. Lo strumento era già stato approvato in Consiglio comunale lo scorso 16 aprile.

Con il Piano particoleggiato del centro storico operativo l’obiettivo è quello di preservare la parte più antica della città, ma allo stesso tempo incentivarne il recupero e il rilancio, con la ristrutturazione di immobili per scopi residenziali e commerciali ricadenti in Zona A.

Per l’occasione, il prossimo 25 febbraio, presso il Salone consigliare del Comune di La Maddalena, si svolgerà un incontro pubblico, promosso dallo stesso assessore Gulino, per discutere del Nuovo Piano Casa 2020 e del Piano Urbanistico Comunale Preliminare, approvato in Consiglio lo scorso 27 gennaio.

