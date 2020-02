Il primo marzo la Airport Run 2020.

Il prossimo primo marzo si terrà a Olbia la Airport Run 2020, la prima ed unica gara in Sardegna che ha come palcoscenico la pista d’atterraggio di un aeroporto. La manifestazione si svolge all’interno di un programma più ampio di eventi denominato “Flight club” organizzato per la chiusura dell’aeroporto dal 7 febbraio sino all’8 marzo.

Geasar organizza l’evento in collaborazione con le associazioni di Atletica di Olbia (Atletica Olbia, Civitas Olbia, Podistica Amatori Olbia) con il patrocinio del Comune di Olbia, il contributo degli sponsor (Decathlon, Sixt e la Compagnia aerea “Volotea”) con finalità benefica. L’intera quota di iscrizione (15 euro per gara aperta a tutti, con riduzione a 10 euro bambini e 5 euro per le gare dedicate ai soli bambini) verrà interamente devoluta a favore della “Speady Sport” ONLUS. La quota include il pacco gara (maglietta, zainetto, voucher sconto 5 euro Decathlon, panino + bibita post gara).

Domenica primo marzo dalle ore 10 inizieranno i bambini dai 6 a 12 anni che si cimenteranno in percorsi a partire da 300 metri. Mentre dalle 11 inizierà la corsa a passo libero (anche camminata se si vuole) aperta a tutti di 5 e 10 km, una lunghezza alla portata anche dei meno esperti alla ricerca di nuove avventure in una location d’eccezione. Il tutto contornato dal ritmo della musica di intrattenimento per tutta la durata della manifestazione.

Già dalla mattina sarà possibile visitare il Village degli sponsor allestito per l’occasione. A fine gara, i partecipanti e gli accompagnatori, potranno visitare la “Festa del Cuoco” dalle 13 a cura dell’associazione Cuochi Gallura, AIS, AIBES, AMIRA e Cortesa dove verranno preparati piatti della tradizione con prodotti del territorio (ingresso 10 euro devoluto al Gruppo Volontariato Vicenziano).

Le premiazioni avranno luogo durante il concerto “Airport Run: Festivalbar Band” 16, con le consegne delle coppe offerte dall’assessorato allo Sport e dei voucher messi in palio dalla Compagnia Volotea al primo classificato (uomo e donna) per la corsa dei 5 km che dei 10 km. La partecipazione alla Airport Run oltre che una manifestazione sportiva è una bella manifestazione di solidarietà. Si tratta di un iniziativa svoltasi in Europa in altri Aeroporti Tra i quali Gatwick, Budapest, Atene e Zagabria

(Visited 56 times, 56 visits today)