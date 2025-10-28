I lavori in corso Umberto a Olbia.

A Olbia prende il via oggi un intervento di manutenzione straordinaria in corso Umberto, che interesserà il tratto tra la piazzetta Dionigi Panedda e via Porto Romano e si protrarrà per circa due mesi. Per consentire l’avvio dei lavori, il Comune ha disposto la rimozione di dehors, ombrelloni, tavolini e sedie dai marciapiedi, spiegando tramite una nota l’importanza dell’operazione.

L’amministrazione sottolinea che l’intervento non riguarda solo la pavimentazione, ma mira a valorizzare corso Umberto come luogo di incontro, socialità e vita quotidiana, migliorando la sicurezza e l’accessibilità per tutti, residenti e turisti. Un’area più ordinata e accogliente contribuisce anche a rendere più fruibile l’ambiente urbano e a incrementarne la vivibilità.

Gli esercenti del tratto interessato sono stati informati nelle settimane precedenti e invitati a liberare i marciapiedi entro la giornata odierna. Il Comune ha ringraziato i titolari delle attività per la collaborazione, definendo fondamentale il loro contributo per il successo dell’intervento. L’operazione rientra nel piano comunale di riqualificazione urbana, volto a migliorare la mobilità cittadina e l’esperienza di chi vive e visita la città, confermando l’impegno dell’amministrazione nel rendere più sicuri e accoglienti gli spazi pubblici.

