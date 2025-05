La Maddalena prima in Gallura per passaporti elettronici

I passaporti elettronici a La Maddalena.

Dono 70, dalla data di attivazione del servizio, i passaporti elettronici richiesti nell’ufficio postale di piazza Umberto a La Maddalena. Un numero che colloca la sede maddalenina al primo posto tra le 24 sedi abilitate della provincia Nord-Est Gallura e al secondo posto, dopo la città di Sassari, tra le 86 abilitate nel Nord Sardegna.

Un bel traguardo per la sede gallurese, in cui il servizio, nato dalla convenzione sottoscritta tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e rientrante nel progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, è attivo da dicembre scorso.

La direttrice dell’ufficio postale di piazza Umberto a La Maddalena Daniela Sitzia, spiega le ragioni principali del successo di questa iniziativa. “La novità – dichiara Sitzia – è stata accolta positivamente fin da subito dai nostri clienti e dai cittadini in genere, i quali hanno apprezzato soprattutto il fatto di non doversi spostare dall’isola per richiedere e ottenere il passaporto. Molti di loro hanno usufruito del servizio di consegna del documento a domicilio che mettiamo a disposizione come opzione al ritiro nella questura: una comodità in più per risparmiare tempo e chilometri”.

Effettuare la richiesta è semplice.

Basta consegnare all’operatore dell’ufficio postale del proprio comune un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, pagare il bollettino di 42,50 euro e una marca da bollo da 73,50 euro. In caso di rinnovo bisogna consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Grazie alla piattaforma tecnologica, l’operatore raccoglie le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. Il nuovo passaporto può essere consegnato da Poste Italiane direttamente a casa del richiedente.

