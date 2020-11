La palestra comunale di La Maddalena può riaprire.

Era occupata per 7 mesi da un senzatetto la palestra comunale comunale di via Carducci a La Maddalena. Ora la struttura potrà riaprire. Il delegato ai Servizi Sociali Adriano Greco ha affidato l’ex occupante ad una struttura adeguata per dargli un tetto sotto la testa.

La palestra sarà ora riqualificato e sanificato, ripristinato al suo servizio originario e restituita alla comunità, ai ragazzi delle scuole e alle società sportive che potranno nuovamente fruirne.

(Visited 75 times, 75 visits today)