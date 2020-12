La nuova rotatoria davanti all’ex bowling di Olbia.

Approvato oggi il progetto preliminare relativo di una maxi rotatoria che verrà realizzata nel comune di Olbia tra la statale 125 “Olbia-Arzachena” e la provinciale 16 “Olbia-Golfo Aranci”, esattamente davanti ex bowling. L’intervento è interamente finanziato con fondi propri della Provincia Zona Omogenea di Olbia Tempio, soggetto attuatore, per un importo di complessivo 910mila euro, immediatamente disponibili e spendibili.

“Questa nuova opera pubblica è di straordinaria importanza e si rende necessaria per mettere in sicurezza il traffico in entrata e in uscita proprio in prossimità dell’ingresso nord della città di Olbia – afferma il sub commissario dell’ente Pietro Carzedda -. Ringrazio l’ingegnere Pasquale Russo e geometra Polo per aver portato avanti questo importante procedimento amministrativo durante l’emergenza pandemica”.

Entro il mese di gennaio 2021 sarà redato il progetto definitivo dell’opera e si procederà all’indizione della conferenza di servizi per la sua approvazione. Ottenuti i vari nulla osta e autorizzazioni da parte degli altri enti competenti, si procederà con la redazione della progettazione esecutiva e conseguente indizione della gara d’appalto prevista per il mese di aprile 2021.

La rotatoria in progetto, sarà a quattro rami, al fine di consentire oltre alla continuità della statale 125 direzione Arzachena, l’innesto con la provinciale 16 per Golfo Aranci e l’innesto con la località Li Puntitti, eliminando le pericolosissime intersezioni a raso attualmente esistenti. Il progetto approvato è stato condiviso con ANAS e Comune di Olbia. La rotatoria avrà un diametro esterno di 52 metri, con unica corsia di 9 metri, e banchina interna carrabile di 1.50 metri.

Le isole spartitraffico saranno realizzate con cubetti di granito grigio. Insieme alle varie opere complementari a corredo della rotatoria è previsto verde e impianto di illuminazione stradale. Per il sindaco di Olbia Settimo Nizzi “si tratta di un’opera importantissima in uno dei punti stradali più caotici e ad alta incidentalità della nostra città. Riusciremo anche con l’aiuto di tutti a rendere le nostre strade sempre più sicure e belle”.

(Visited 285 times, 285 visits today)