Lo screening di massa a La Maddalena.

Lo screening di tutta la popolazione partirà già da questa domenica e terminerà lunedi. In cittadini si dovranno presentare, in base alla lettera del loro cognome, in diverse fasce orarie: dalle ore 08:30-12:30 e dalle ore 13:30-17:30, l’attività verrà svolta in tre diversi siti: Palestra del Carducci, Palestra di Moneta ed il teatro delle Scuole Sottufficiali 1° Longobardo messo a disposizione dalla Marina Militare. Risponde all’appello di collaborazione fatto alla Città da parte del sindaco anche la società di Navigazione Delcomar che ha messo a disposizione le navi in sosta come punto di appoggio.

“Siamo finalmente pronti per questa importante iniziativa di sreening su tutta la popolazione. Dalla regione sono arrivati oltre 10.000 tamponi. Invito nuovamente tutti a partecipare perchè in questo modo ci darete la possibilita’ di capire la reale situazione. I risultati saranno oggetto di accurata analisi da parte dell’autorità sanitaria la quale ci disporrà le nuove linee ovvero, come speriamo, se potremo anticipare l’uscita dalla zona rossa oppure se saranno necessarie misure piu’ restrittive”, ha detto il sindaco Lai.

