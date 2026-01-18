Romi Fuke, il saluto del dirigente dopo l’addio all’Olbia calcio

Il commiato di Romi Fuke dall’Olbia Calcio.

La fase di transizione societaria dell’Olbia Calcio ha attraversato settimane complesse, segnate da incertezze e da un forte coinvolgimento del territorio. In questo contesto si inserisce l’esperienza di Romi Fuke a Olbia, figura che, seppur per un periodo limitato, ha svolto un ruolo di riferimento informale nella gestione e nel sostegno del club.

Con il completamento dell’operazione societaria e l’ingresso di una nuova proprietà, il dirigente italo-giapponese non fa parte della nuova struttura e ha scelto di salutare pubblicamente la città e l’ambiente sportivo gallurese. Un commiato che arriva dopo settimane di lavoro svolto attraverso collaboratori locali e una rete di sostenitori che ha garantito continuità alla squadra.

Romi Fuke Olbia e il rapporto con la città.

Nel suo messaggio, Romi Fuke ha voluto ringraziare apertamente la comunità olbiese, sottolineando il sostegno ricevuto da tifosi e cittadini durante una fase definita intensa e complessa. Ha ricordato come, nonostante la brevità dell’esperienza, si sia creato un legame forte con l’ambiente, alimentato dalla condivisione di un progetto sportivo e societario ambizioso.

Il dirigente ha evidenziato il contributo determinante del Fondo Sostegno Olbia Calcio e di numerosi volontari, spiegando come l’impegno quotidiano abbia permesso al club di proseguire il campionato di Serie D, mantenendo concrete possibilità di salvezza.

Il lavoro dietro le quinte per garantire continuità sportiva.

Nel suo intervento, Fuke ha ricordato l’impegno di figure locali che, attraverso donazioni, sponsorizzazioni e attività di volontariato, hanno sostenuto economicamente la squadra. Un lavoro silenzioso ma costante che ha consentito di far fronte alle necessità più urgenti del club in una fase di grande difficoltà gestionale.

Ha ammesso di uscire da questa esperienza con rammarico personale e sacrifici significativi, ma anche con la convinzione di aver agito nell’interesse dell’Olbia Calcio, pur non essendo riuscito a completare il progetto societario che aveva immaginato.

L’augurio alla nuova gestione dell’Olbia Calcio.

Romi Fuke ha infine rivolto un messaggio di incoraggiamento alla nuova proprietà, auspicando che possa portare il club a un livello superiore, nel rispetto della storia sportiva e del legame con il territorio. Ha ricordato la responsabilità che l’Olbia Calcio ha verso la città e i cittadini, chiudendo il suo saluto con un augurio sincero alla squadra e all’ambiente.

