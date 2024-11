L’incidente e poi lo sparo in casa: la tragedia sconvolge Padru

Padru sconvolta dallo sparo dopo l’incidente

Ha lasciato il luogo dell’incidente per poi tornare a casa e uccidersi col fucile: la comunità di Padru sconvolta per la tragedia. Lungo la provinciale 24 c’è stato un incidente tra un’Opel Corsa condotta da un 65enne e una Peugeot 205 con un giovane alla guida. L’impatto è stato violento, con gravi danni ai due mezzi.

Secondo una prima ricostruzione l’ex operaio forestale alla guida della Opel si sarebbe avvicinato al giovane per sincerarsi delle sue condizioni. Il ragazzo stava bene, ma la sua auto ha riportato gravi danni. A quel punto, forse per lo choc o per paura di eventuali responsabilità, il 65enne ha lasciato il luogo dell’incidente e si è allontanato scomparendo nel buio. Quando sono arrivati i carabinieri per i rilievi, non c’era più.

Nel frattempo aveva raggiunto casa sua, in una frazione di Padru lì vicino, e si è tolto la vita con un colpo di fucile. Una tragedia che ha scosso la comunità di Padru. Il sindaco Antonello Idini ha rivelato alla Nuova Sardegna che lo conosceva bene e che era una brava persona, ben inserita nella comunità.

