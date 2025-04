Una vela per il cuore fa tappa a La Maddalena, visite gratuite

Le visite gratuite a La Maddalena.

Continua con il vento in poppa il viaggio della seconda edizione di Cardioteam Una Vela per il cuore, la campagna di screening del cuore promossa da Cardioteam Foundation e Fondazione Sanlorenzo in collaborazione con Ancim. Partita dal porto di Lerici e dopo la tappa elbana, la barca a vela, attrezzata di sonographer ed ecocardiografo wireless di ultima generazione, approda in Sardegna per un mese, dal 28 aprile al 31 maggio per effettuare ecocardiogrammi gratuiti, con un programma di circa 18 visite al giorno per un totale di oltre 500 consulti.

Un nuovo viaggio all’insegna della prevenzione.

La seconda, lunga tappa di questo nuovo viaggio all’insegna della prevenzione vedrà attraccare lo scafo Serena Cardioteam nelle isole sarde. Si parte dall’Isola della Maddalena – Cala Gavetta, dove la barca sosterà dal 28 aprile al 10 maggio; poi Sant’Antioco, dal 12 al 24 maggio, ed infine Carloforte, dal 26 al 31 maggio.

Dopo il primo giro d’Italia del 2023-24 della Cardioteam Foundation, quest’anno l’attenzione si concentra sul Tirreno e sulle sue isole, dove l’assistenza sanitaria, e cardiologica, è più difficile da raggiungere. Da qui la partecipazione di Fondazione Sanlorenzo, nata proprio per sostenere a livello sociale e ambientale le comunità delle piccole isole del Mediterraneo, spesso mal collegate alla terraferma e con scarso accesso ai servizi più essenziali.

Salire a bordo è facilissimo.

Per chi ha tra i 50 e i 75 anni e vuole sottoporsi all’ecocardiogramma gratuito è necessario prenotarsi sul sito https://www.unavelaperilcuore.it/. L’agenda delle prenotazioni è disponibile nei giorni precedenti l’approdo in ogni porto. Tutte le persone che saranno sottoposte allo screening riceveranno l’esito del test e una brochure sullo stile di vita da adottare per prevenire infarto e ictus.

Tutti possono contribuire donando uno o più miglia nautiche sul sito della Rete del Dono, nella pagina dedicata al progetto https://www.retedeldono.it/progetto/cardioteam-una-vela-il-cuore. Un modo per essere vicini a Cardioteam Una Vela per il cuore e soffiare sulle vele della solidarietà.

Centinaia di volontari, skipper, medici ed ecografisti hanno dato la propria adesione ancora una volta per un progetto unico in Europa che nasce dall’idea del cardiochirurgo Marco Diena, presidente di Cardioteam Foundation Onlus, e che prosegue il grande viaggio di screening svolto dal Cardiovan di Cardioteam.

