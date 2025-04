Abbanoa annuncia che per una giornata a Olbia ci saranno problemi con l’acqua

Martedì 29 aprile a Olbia ci saranno problemi con l’acqua: si tratta di lavori programmati da Abbanoa con effetti su alcune zone.

“Si comunica che in data 29/04/2025, si procederà all’esecuzione degli interventi di collegamento e disconnessione sulle condotte idriche di distribuzione nelle vie indicate in oggetto”. Così annunciano da Abbanoa, gestore unico del servizio idrico. “Per eseguire tale riparazione si dovrà interrompere il flusso idrico nel nodo principale, con conseguente disservizio di fornitura alle abitazioni ubicate in località:

Loc. Zona Bandinu dalle ore 08:15 alle ore 16:30;

e disservizi sporadici di cali di pressione e/o portata alle abitazioni ubicate in località:

dalle ore 08:15 alle ore 16:30; e disservizi sporadici di cali di pressione e/o portata alle abitazioni ubicate in località: Loc. Centro Storico dalle ore 08:15 alle ore 16:30.

“Sono state programmate tutte le operazioni utili a limitare il disagio recato alla popolazione servita,

si prevede il completamento dei lavori per le ore 16:30 con conseguente riavvio dell’erogazione a partire dalle ore 18:00, senza ulteriore preavviso, salvo imprevisti. A seguito delle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle condotte potrebbero verificarsi, al riavvio del flusso, dei transitori episodi di torbidità delle acque erogate”.

