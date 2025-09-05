Lutto cittadino a Luogosanto per Roberto Pisciottu, aveva 53 anni

Addio a Roberto Pisciottu.

Luogosanto dice addio a Roberto Pisciottu. È volato via a soli 53 anni, lasciando due figli e una compagna. Una notizia che ha devastato il piccolo paese della Gallura, che conta meno di 2.000 anime. Pisciottu era molto conosciuto in Gallura e, come ricordano i suoi conoscenti, ha lavorato nella vigilanza del Consorzio Costa Smeralda, cominciando nei primi anni ’90.

Gli amici ricordano il suo sorriso e il suo temperamento scherzoso. Durante la sua carriera ha preso parte già giovanissimo della scorta privata del fratello dell’Aga Khan. Poi si è dedicato all’insegnamento delle arti marziali. Anche l’amministrazione comunale con un post ha voluto ricordare Roberto, una persona benvoluta da tutti, molto religioso, che amava le tradizioni. Per questo motivo, in segno di rispetto per il lutto, le celebrazioni della Novena della Festa Manna di Gaddura si svolgeranno in silenzio.

”Nelle giornate di venerdì e sabato non vi saranno campane a festa e anche il tradizionale caracolo sarà vissuto in raccoglimento – ha fatto sapere l’amministrazione -. A nome dell’amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza, esprimo il più sentito cordoglio e la nostra vicinanza ai familiari di Roberto, assicurando loro l’abbraccio commosso di tutta la comunità di Luogosanto”.

