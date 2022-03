Corso per i lavoratori online: il costo e i requisiti

È risaputo che con il passare degli anni il legislatore si è interessato sempre di più alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Una prova lampante sono le svariate leggi che, gradualmente, sono state emanate proprio al fine di ridurre al minimo i rischi sui luoghi di lavoro. Si pensi, ad esempio, ai corsi di primo soccorso, oppure ai corsi antincendio ecc. Anzi, molte volte i suddetti corsi si rivolgono non solo ai lavoratori ma anche direttamente al datore di lavoro, a riprova che lo scopo di quest’ultimo non deve essere solamente quello di produrre ma anche di mettere in sicurezza il personale.

Corsi in modalità sincrona e asincrona

Quali corsi sulla sicurezza possono essere erogati in modalità e-learning? Secondo le normative attualmente in vigore, la modalità sincrona (ovvero l’interazione tra docenti e allievi nello stesso momento, e non i video registrati in precedenza) può essere sostitutiva di quella in presenza per la parte teorica dei corsi sulla sicurezza. Invece, la modalità asincrona è prevista con alcuni limiti. L’Accordo Stato-Regioni siglato il 7 luglio 2016 prevede, infatti, un elenco dei corsi fruibili in tale modalità. Precisamente, si tratta della formazione generale per i lavoratori e quella specifica per le attività a basso rischio; la formazione base per RSSP e ASPP (cioè il modulo A); la formazione dei dirigenti; i progetti formativi sperimentali regionali; i primi due moduli della formazione dei datori di lavoro ed infine i corsi di aggiornamento. Per quanto riguarda la formazione dell’RLS, invece, la possibilità di seguire corsi in modalità asincrona dipende da quanto stabilito nella contrattazione collettiva.

Quali corsi non possono essere seguiti online?

Se, come già spiegato, è possibile frequentare un corso per lavoratori anche online per quanto concerne la teoria, è bene sottolineare che alcune tipologie di corso, invece, devono essere seguiti necessariamente in presenza. Precisamente, si tratta della parte pratica prevista in alcuni percorsi formativi, come ad esempio quelli per addetti anti-incendio e primo soccorso. Inoltre, non possono essere svolte online le lezioni pratiche dei corsi per i lavoratori in spazi confinati (previsti per coloro che lavorano in ambienti scarsamente ventilati, nei locali tecnici delle piscine, nelle reti fognarie ecc.); quelli per gli addetti ai lavori in quota (ad esempio chi impiega funi e ponteggi, sia fissi che mobili); e per coloro che utilizzano DPI di terza categoria, ad esempio per prevenire le cadute dall’alto.

Quanto costa seguire un corso per lavoratori online?

Come sopra accennato, la sicurezza sul lavoro è un tema ormai sempre più centrale nel nostro Paese. Ed è per questo forse che seguire un corso per lavoratori ormai è piuttosto semplice, specie se si ha intenzione di farlo direttamente online. Inoltre, seguire un corso online è in genere più conveniente rispetto alla formazione in aula, specialmente quelli in modalità asincrona. Questo, perché i costi di gestione sono inferiori: con una registrazione unica è possibile erogare a più lavoratori il corso in contemporanea. Il costo medio dei corsi di formazione base per i lavoratori è 30 euro ciascun modulo, ma in caso di formazione specifica o moduli dalla durata maggiore di un’ora il prezzo aumenta.