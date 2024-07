Il jet di lusso al Costa Smeralda Airport.

Bombardier ha annunciato che il mockup del Challenger 3500 è disponibile presso il terminal privato dell’aeroporto di Costa Smeralda per tutta l’estate.

I clienti dell’aviazione business possono vedere di persona la cabina premiata e i nuovi sedili del jet super midsize. Il tour del mockup ha incluso tappe a Parigi e Nizza, offrendo ai clienti europei un ambiente per scoprire le caratteristiche avanzate del Bombardier Challenger 3500.

Emmanuel Bornand di Bombardier ha sottolineato l’importanza di rendere accessibile la visione dei prodotti, personalizzando i servizi per soddisfare le esigenze dei clienti. Il Challenger 3500 è rinomato per la sua cabina spaziosa, comfort di lusso, tecnologia vocale integrata e sedili Nuage, oltre a una serie di caratteristiche che migliorano il comfort e riducono l’affaticamento. Con un notevole range e capacità di operare in aeroporti impegnativi, rappresenta un’opzione affidabile e conveniente per i viaggiatori.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui