Negozio di mobili cerca a Olbia un tirocinante commesso vendite al minuto. La risorsa ricercata è un tirocinante da inserire presso un punto vendita di mobili e complementi di arredo per la casa. Il candidato opererà in affiancamento con il tutor aziendale e maturerà conoscenze e competenze nell’area delle vendite.

La risorsa ideale ha una conoscenza della lingua inglese di livello pre-intermedio ed è diplomato. L’annuncio riguarda un tirocinio regionale per chi è interessato ad affacciarsi alle professioni legate all’assistenza, e l’informazione dei clienti sugli acquisti di prodotti e beni. Dunque, non è richiesta esperienza nel settore e potrebbe essere un’opportunità per i giovani neodiplomati.

L’annuncio di lavoro è stato inserito sul sito borsa Lavoro Sardegna, nell’area “Provincia di Sassari”. Il codice dell’annuncio è

1500021211000000000174706 ed è possibile inviare la propria candidatura sulla piattaforma. L’offerta di lavoro resterà attiva fino al 19 febbraio del 2021.

