Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per mandate il curriculum è necessario connettersi al sito Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Olbia

Conduttori di mezzi pesanti e camion. “Si ricercano conducenti di autobetoniera che sovrintendano anche alle operazioni di carico e scarico, provvedendo al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni varie e delle norme applicabili.“. Per informazioni clicca Qui.

Commesso di vendita. “Importante azienda della distribuzione organizzata, operante attraverso una rete di supermercati e di altre catene di intermediari, ricerca n.2 risorse da inserire in un percorso di tirocinio per acquisire le competenze tipiche del ruolo di commessa/commesso di vendita. La risorsa, in costante affiancamento con il proprio tutor aziendale, dovrà occuparsi prevalentemente delle seguenti attività: – verifica merci in arrivo; – rifornimento scaffali e allestimento spazi espositivi; – verifica scadenze dei prodotti in esposizione e mantenimento standard HACCP; – accoglienza e servizio al cliente; – gestione casse e servizi di pagamento. Si richiede il possesso di un Diploma Superiore e disponibilità a lavorare su turni. Saranno particolarmente apprezzate: capacità relazionali, orientamento al cliente; capacità organizzative e di lavoro in team. Sede di lavoro: Olbia Si offre un percorso di tirocinio della durata di 6 mesi (30 ore settimanali su turni).“. Per informazioni clicca Qui.

Arzachena.

Operaio agricolo qualificato, raccolti misti. “Azienda agricola per nuovo progetto di tutela del paesaggio è alla ricerca di una persona da inserire nel proprio organico con esperienza nell’uso di attrezzature agricole e nella guida del trattore. Al candidato si richiede serietà a cui poter affidare il ruolo di referente nel contesto aziendale e capacità di gestire anche in autonomia l’organizzazione dei lavori di manutenzione del verde, potature e messa a dimora di piante nell’orto . Si offre contratto a tempo determinato con la possibilità di collaborazione stabile. Automunito.“. Per informazioni clicca Qui.

