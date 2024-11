Quanto costa fare il tunnel sottomarino nel golfo di Olbia

I costi del tunnel sottomarino a Olbia.

In Finlandia stanno lavorando per costruire un tunnel sottomarino che collega Helsinki a Tallinn, la capitale dell’Estonia. Con 50 chilometri sarà il più lungo del mondo, superando il tunnel della Manica e quello di Seikan (Giappone). La sua apertura è prevista nel 2030 e i suoi costi si aggirano intorno ai 13 miliardi di euro.

L’Eurasia Tunnel si trova invece in Turchia, a Istanbul, ed è stato inaugurato nel 2016. In Europa i tunnel sottomarini non sono certo una novità, come ad esempio quello della Manica, che collega la Gran Bretagna con la Francia. Un’infrastruttura che risale a 30 anni fa, lunga 50 chilometri e costata 12 miliardi di euro.

Ma nemmeno in Italia, con il progetto del tunnel sottomarino di Genova, proprio per eliminare la ormai obsoleta sopraelevata sul porto. L’infrastruttura è considerata un’eccellenza dell’ingegneria italiana e, grazie al tunnel e ci saranno parchi urbani e percorsi ciclopedonali. Il tunnel sarà lungo 3,4 chilometri con due gallerie principali separate, di circa 16 metri di diametro, che scorreranno a una profondità massima di 45 metri. Sarà inaugurato ad agosto 2029 e il progetto parte delle opere compensative a carico di Autostrade per l’Italia dopo il crollo del viadotto. Il costo è di circa 1 miliardo di euro.

Anche l’amministrazione comunale di Olbia intende rendere la città sul modello delle città europee, con il progetto dell’abbattimento delle sopraelevate, sostituendole con un tunnel sottomarino lungo complessivamente più di 3 chilometri e che attraversa tutto il waterfront cittadino, compresa l’area dove sorgerà il parco Mogadiscio. Le aree oggi occupate dal ponte saranno trasformate in parchi.

I costi.

Più di 3 milioni di euro per abbattere la sopraelevata di Olbia. Per la sua realizzazione la Regione Sardegna ha destinato un finanziamento complessivo di 3.300.000 euro per interventi razionalizzazione e ottimizzazione della viabilità strategica.

Stando a quanto si legge nella delibera della Giunta comunale, l’iniziativa è stata sancita dalla legge di stabilità del 23 febbraio 2023, n. 1 (art. 1, comma 4) e dalla legge regionale del 19 dicembre 2023, n. 17. le risorse, di cui 1.800.000 euro provengono dalla legge regionale n. 1/23 e 1.500.000 euro dalla legge regionale. n. 17/23. Per l’opera complessiva il costo va dai 250 ai 300 milioni di euro.

