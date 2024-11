La sopraelevata di Olbia va demolita, parte il progetto

Il progetto per eliminare la sopraelevata di Olbia.

Lo skyline di Olbia è pronto a cambiare completamente, con l’abbattimento della sopraelevata. E non solo. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Settimo Nizzi è pronta ad accelerare i tempi per realizzare il sogno di liberare la città dalle due sopraelevate.

Con il loro abbattimento, infatti, la città cambierà completamente volto. Con la realizzazione del tunnel sotterraneo, ci farà posto a nuovi spazi urbani ad uso della cittadinanza, come aree verdi.

Nella delibera in cui la Giunta approva un piano strategico, si gettano le basi per la progettazione del tunnel che collegherà il centro di Olbia con il quartiere Sacra Famiglia e quindi anche l’aeroporto Costa Smeralda. Il progetto avveniristico si integra bene con il nuovo lungomare, realizzato recentemente, che ha portato in una zona da tempo degradata spazi verdi, piazze, piste ciclabili e marciapiedi, restituendo l’area alla popolazione.

L’amministrazione intende volersi ispirare alle città del Nord Europa, facendo diventare Olbia un modello di avanguardia in Italia o come città sullo stile di Amburgo, che ha adottato tunnel sotterranei per gestire il traffico urbano e preservare il paesaggio fluviale. Nella delibera è citata anche Copenaghen, che ha realizzato tunnel per ridurre il traffico di superficie e creare più spazi verdi.

Nella delibera si legge: “Negli anni ’70 è anche stata realizzata a sud di Olbia la sopraelevata che ha svolto e svolge tuttora una funzione cruciale di collegamento per la quasi totalità del traffico merci e passeggeri che giornalmente sbarca nel porto di Olbia diretto alle varie destinazione di tutta la Sardegna.

Con il tempo, questa infrastruttura è divenuta obsoleta per la mole di traffico ed incompatibile con

la visione strategica dell’Amministrazione comunale, che punta a trasformare Olbia in una città più

vivibile, sostenibile e attenta all’equilibrio tra sviluppo urbano e salvaguardia dell’ambiente“.

Insomma, l’obiettivo dell’amministrazione comunale di Nizzi è quello di rendere la città più bella, ma anche più funzionale alla mobilità pedonale e ciclabile. In pochi anni, infatti, la città è cambiata tantissimo con l’aumento di spazi per queste categorie di utenti.

Nell’immagine si notano gli spazi occupati dalla sopraelevata a sud di Olbia.

