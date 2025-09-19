Olbia, al via il bando per l’utilizzo delle palestre comunali

Pubblicato il bando per l’utilizzo delle palestre comunali a Olbia.

Il Comune di Olbia ha pubblicato il bando definitivo per l’utilizzo delle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico per l’anno sportivo 2025/2026. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 3 ottobre 2025.

Come negli anni passati, anche quest’anno l’amministrazione comunale adotta la formula del bando pubblico per garantire trasparenza e imparzialità nell’assegnazione degli spazi. Le strutture saranno destinate esclusivamente a associazioni o società sportive legalmente costituite, affiliate a federazioni riconosciute dal CONI o dal CIP e con sede nel territorio comunale.



Nel caso di richieste concorrenti sugli stessi orari, la graduatoria sarà stilata tenendo conto di diversi criteri: dal livello di campionato delle società, al numero di atleti tesserati residenti, passando per l’attività svolta nei campionati ufficiali e gli anni di affiliazione sportiva. Le domande potranno essere inoltrate tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comuneolbia.it; a mano presso l’Ufficio Protocollo in via Garibaldi n. 49; online attraverso la sezione “Istanze online” del sito istituzionale, con accesso SPID; oppure per posta ordinaria.

Il bando completo e la relativa documentazione sono disponibili nella sezione “Notizie” del sito del Comune di Olbia o presso gli uffici del Servizio Cultura e Sport. ”Sostenere la pratica sportiva significa investire nel benessere collettivo”m ha dichiarato l’assessora allo Sport Elena Casu. ”Le palestre scolastiche rappresentano un patrimonio importante per la nostra comunità: vogliamo metterle a disposizione delle associazioni locali con criteri chiari, promuovendo la cultura sportiva e rafforzando il ruolo educativo e sociale della scuola”. Tutte le informazioni e la modulistica sul sito istituzionale www.comune.olbia.ot.it

