Olbia apre la strada alla transizione energetica: la corrente costerà meno

Per gli abitanti di Olbia la corrente elettrica costerà di meno, questo l’obiettivo del Comune con la transizione energetica. Il sindaco Settimo Nizzi ha presentato il progetto della Comunità energetica rinnovabile (Cer), un’iniziativa per rendere la transizione energetica accessibile a tutti. “Abbiamo semplificato ogni aspetto per favorire la partecipazione dei cittadini” ha dichiarato, annunciando una Fondazione dedicata che li supporterà in ogni fase, dall’adesione alla gestione delle agevolazioni.

L’iniziativa del Comune di Olbia punta a coinvolgere attivamente i privati, offrendo modalità chiare e diversificate per partecipare alla transizione energetica. Chiunque potrà contribuire in due modi principali: installando impianti fotovoltaici sui tetti di abitazioni, capannoni industriali o parcheggi autorizzati, oppure collegandosi agli impianti comunali già esistenti, come quelli posizionati su edifici pubblici o parcheggi.

I vantaggi sulla bolletta

Ma la vera forza del progetto risiede nei benefici tangibili che si rifletteranno direttamente sulla bolletta. Grazie a specifici accordi stipulati con i gestori energetici, i cittadini aderenti potranno godere di una riduzione immediata del costo dell’energia, “passando, è solo un esempio, da 50 a 47 euro al megawatt/ora”, afferma Nizzi. Una scelta che unisce il risparmio economico a una visione ecologica di lungo termine.

La conferenza stampa ha permesso di mettere in evidenza i vantaggi concreti per chi sceglierà di unirsi alla CER. Tra i punti più rilevanti:

Non sarà necessario cambiare fornitore di energia; la riduzione verrà applicata direttamente sulla bolletta, senza modificare le abitudini quotidiane.

Le nuove installazioni, come le pensiline fotovoltaiche nei parcheggi, offriranno non solo energia pulita ma anche servizi aggiuntivi, come ombra per le auto e illuminazione notturna, e quindi maggiore sicurezza per i cittadini. Ci saranno anche colonnine per la ricarica delle auto elettriche.

Partecipare alla CER significherà anche ridurre le emissioni di gas serra, migliorando la qualità dell’aria e il benessere collettivo.



Il progetto coinvolge gli imprenditori con il Partenariato Pubblico-Privato (PPP), offrendo ai cittadini l’opportunità di investire in impianti fotovoltaici sui beni comunali, con ritorni economici e un ruolo attivo nella sostenibilità cittadina.

Il sindaco Nizzi ha annunciato che le aree idonee sono già state individuate e i primi progetti avviati, con interventi rapidi e supporto garantito ai cittadini. “Questa è un’opportunità per tutti di contribuire al futuro sostenibile di Olbia,” ha concluso, sottolineando l’impegno concreto del Comune per una sostenibilità inclusiva.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui