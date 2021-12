Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Luogosanto

A Luogosanto cercano 1 saldatore tubista. Si offre contratto a tempo determinato.



Tempio Pausania

A Tempio Pausania cercano 1 addetto alla redazione di capitolati tecnici. Si offre contratto a tempo determinato.

Olbia

Ad Olbia cercano 1 ragioniere contabile ed 1 addetto alle pulizie. Si offre contratto a tempo determinato.



Aggius

Ad Aggius cercano 1 receptionist, 1 aiuto cuoco di ristorante. SI offre contratto a tempo determinato.

3 agenti di commercio

A Nuoro, Sassari ed Olbia cercano 3 agenti di commercio. Si offre contratto di lavoro autonomo.