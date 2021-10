Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Tempio Pausania

A Tempio cercano 1 addetto alle pulizie di supermercato. Si offre contratto a tempo determinato.



Arzachena

Ad Arzachena cercano 1 infermiere con contratto a tempo indeterminato e 1 ingegnere edile e 1 tecnico di cantiere edile con contratto a tempo determinato.

Olbia

Ad Olbia cercano 1 badante, 6 muratori, 1 manovale edile, 1 carpentiere edile ed 1 tappezziere con contratto a tempo indeterminato, 4 addetti alla logistica di magazzino con contratto a tempo determinato, 3 agenti di vendita con contratto di collaborazione ed 1 apprendista parrucchiere.



Palau

A Palau cercano 8 conducenti di pullman, 1 addetto alla contabilità di agenzia, con contratto a tempo indeterminato; 2 autisti di taxi, con contratto a tempo determinato.