Si cerca un tirocinante commesso.

Si cerca a Tempio un tirocinante commesso di negozio. L’offerta di lavoro è stata pubblicata nel sito Sardegna Lavoro con il codice

1500021211000000000190594 e sarà attivo fino al 13 giugno 2021.

La figura ricercata è un commesso per negozio di ferramenta, con diploma di scuola superiore e che sia disponibile verso il cliente e propenso al lavoro di gruppo. Il candidato ideale ha conoscenze di base di elettromeccanica, idraulica e edilizia. Si tratta di un tirocinio regionale della durata di sei mesi. Al termine del periodo di formazione possibilità di contrattualizzazione. NB: Per inviare la candidature bisogna inserire le credenziali di accesso o registrarsi nel SIL in qualità di Cittadino, inserendo il curriculum.

