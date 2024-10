Loiri e Olbia in lutto per la scomparsa di Antonella, aveva 60 anni

Addio ad Antonella Pattitoni.

Dolore a Loiri Porto San Paolo e a Olbia per la scomparsa di Antonella Domenica Pattitoni, conosciuta come Antonella. La donna, originaria di Loiri, aveva soltanto 60 anni ed era molto conosciuta e stimata in città.

Sono tanti, infatti, i compaesani ma anche gli olbiesi che le hanno dato l’ultimo saluto via social, con le bacheche che si sono riempite di messaggi di dolore e profonda tristezza. La donna, che lascia un marito e tre figli, è ricordata come una donna molto buona e simpatica, con una forza e gioia di vivere. Il suo funerale si terrà sabato 12 ottobre alle 16, nella chiesa di San Michele Arcangelo, in Azzanì (Loiri Porto San Paolo).

