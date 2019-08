L’auto contro un cinghiale.

Nelle prime ore della mattinata di oggi, mercoledì 7 agosto, si è verificato uno scontro tra un’utilitaria e un cinghiale. Il sinistro è avvenuto sulla Statale 125 a circa un paio di chilometri dall’ingresso di Porto San Paolo in località Lu Stangu e, per fortuna, non ha avuto gravi conseguenze.

L’utilitaria, infatti, ha subito danni non gravi e gli occupanti sono rimasti illesi anche se spaventati. Meno bene, invece, è andata per il cinghiale che non è sopravvissuto all’impatto. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri di Olbia per i rilievi del caso e il recupero della carcassa.

Fatti del genere sono molto frequenti nella zona, dove il problema della selvaggina vagante sta facendo diventare rischioso il transito degli autoveicoli, specie nelle ore dal tramonto all’alba

