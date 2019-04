In visita nella costa gallurese.

Questa mattina sono stati avvistati dei bellissimi delfini tra l’isola di Tavolara e Porto San Paolo. Il sindaco, Francesco Lai, ha pubblicato il video dei mammiferi che nuotano in perfetta sincronia tra le acque limpide e calme della costa.

Una bellissima visita per Porto San Paolo e per le amministrazioni locali. Queste immagini devono essere un incentivo ad attuare in futuro, con maggior vigore, politiche di tutela ambientale.

Il video:

Questa mattina, tra Tavolara e la nostra costa di Porto San Paolo, sono passati a trovarci i Delfini! Ringraziamo per il video Antioco!Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda CavalloComune di Loiri Porto San Paolo Pubblicato da Francesco Lai su Mercoledì 3 aprile 2019

(Visited 151 times, 151 visits today)