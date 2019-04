Ustioni in tutto il corpo del cane.

La città di Sassari è sotto shock. Un cane di piccola taglia è stato legato, torturato e bruciato in alcune parti del corpo. Una ferocia inaudita sul cane che è stato portato d’urgenza alla clinica veterinaria, dove è stato curato.

L’animale ha riportato ustioni di secondo e terzo grado. Dal muso al naso alle labbra, il suo piccolo corpicino risulta tutto bruciato. Come riporta l’Ansa è stato chiamato “Fuego”.

Rimarrà in clinica per qualche giorno. Sulla vicenda sta indagando la polizia locale di Sassari. Si stanno analizzando tutti i dettagli per risalire ai responsabili di questo vile atto.

