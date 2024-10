Gli ambientalisti del Grig chiedono controlli su tre cantieri edilizi a Porto Taverna

“Tre cantieri edilizi in corso in riva al mare per conto di tre Privati dal nome straniero sulla costa di Porto Taverna“, denuncia il Grig. Gli ambientalisti chiedono che si accenda un faro sul litorale di Loiri Porto San Paolo. “Ruspe e mattoni all’opera per demolire vecchie strutture e costruire nuovamente. Tre ville. Siamo in area tutelata con il vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), siamo nella fascia costiera di massima tutela (art. 10 bis della legge regionale n. 45/1989 3 s.m.i.), così disciplinata anche dal piano paesaggistico regionale (P.P.R. – 1° stralcio fascia costiera)”.

“L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) ha, quindi, inoltrato (14 ottobre 2024) una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione di opportuni provvedimenti per verificare la legittimità o meno dei lavori in corso. Coinvolti il Ministero della Cultura, la Regione autonoma della Sardegna, la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Sassari, l’Unione dei Comuni “Riviera di Gallura”, il Comune di Loiri – Porto San Paolo, i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, la Guardia costiera, informata per opportuna conoscenza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania. Il GrIG auspica rapidi controlli per appurare la regolarità dei lavori in corso”.

