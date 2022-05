Il festival del cinema Tavolara.

Al via il festival del cinema Tavolara, che giunge alla sua trentaduesima edizione. La sua anteprima si svolgerà nella piazzetta Gramsci alle ore 21 a Porto San Paolo, con una serata omaggio dedicata a Pier Paolo Pasolini, del quale ricorrono i 100 anni dalla nascita.

La serata “Che cosa sono le Nuvole? Pasolini e la Musica”, con la partecipazione straordinaria dell’attore Neri Marcorè, è presentata dal compositore e musicista di Sassari Luigi Frassetto, che ripercorre la traiettoria artistica e umana del versatile artista friulano, con un particolare riguardo al rapporto intenso di Pasolini con la musica.

Ospite speciale della serata Neri Marcorè che presterà la sua voce, sia narrante che cantante, ad un percorso sfaccettato in cui cinema e musica si intrecciano con la poesia e la prosa. Sul palco anche Angela Colombino e il quartetto d’archi composto da Alessio Manca (violino), Francesca Fadda (violino), Gioele Lumbau (viola) e Francesco Abis (violoncello), che accompagnerà le tante sequenze cinematografiche d’antologia, da “Accattone” a “Mamma Roma” al capolavoro “La Ricotta”, muovendosi continuamente tra musica classica – seguendo il filo rosso dell’amore di Pasolini per Bach – e musica leggera, con le tante incursioni pasoliniane nel mondo della canzone, sulle note di Morricone, Umiliani, Modugno e altri.

Il festival di Tavolara è organizzato dall’associazione Argonauti, per la direzione artistica di Piera Detassis e la conduzione di Geppi Cucciari, conta sul sostegno del Ministero per i Beni e le Attività culturali, della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato alla cultura, dei comuni di Olbia, Porto San Paolo e San Teodoro, della Fondazione di Sardegna, di ENI, dell’ Accademia del cinema Italiano premi David di Donatello, dell’Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo, di MOYS, di Immobilsarda e della Cantina Delle Vigne di Piero Mancini.

L’evento è affiliato Afic, Associazione festival cinematografici italiani e collabora con il museo della tonnara di Stintino che sarà sede di diverse mostre inserite nel percorso dell’evento. Il Centro Cinema Città di Cesena mette a disposizione invece il suo patrimonio di immagini per il cinema e la mostra CilCiak, premio nazionale per fotografi di scena. I giorni 11 e 12, presso il Politecnico Argonauti, si svolgerà una Masterclass di sceneggiatura tenuta da uno dei più importanti scrittori di cinema italiani Ivan Cotroneo, per info e iscrizioni cinema.tavolara@tiscali.it L’evento proseguirà poi dal 13 al 17 luglio secondo un programma che sarà comunicato in seguito. I biglietti saranno messi in vendita dal primo giugno 2022.

La serata dedicata a Pasolini prevede un biglietto di due euro, più uno di prevendita, acquistabile presso in cinema teatro Olbia 0789.28773 o on line dal sito www.cinemaolbia.it