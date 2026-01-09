Cresce la popolazione di Loiri, il calo demografico è lontano

In crescita gli abitanti di Loiri Porto San Paolo.

Loiri Porto San Paolo conferma anche nel 2025 il proprio andamento demografico positivo, distinguendosi in Sardegna per la capacità di attrarre nuovi residenti in controtendenza rispetto al generale calo regionale. I dati ufficiali evidenziano un incremento della popolazione, che al 31 dicembre 2025 raggiunge i 3.974 abitanti, rispetto ai 3.881 dell’anno precedente, con un aumento di 93 persone. La popolazione si compone di 2.015 maschi e 1.959 femmine.

L’analisi dei flussi demografici mostra come nel corso dell’anno siano stati registrati 232 nuovi ingressi a fronte di 95 cancellazioni, con un saldo migratorio nettamente positivo. Il saldo naturale, determinato da 27 nascite e 33 decessi, indica che la crescita complessiva deriva in larga parte dall’attrattività del territorio e da una leggera ripresa della natalità. Significativo è anche il profilo dei nuovi residenti: circa il 70% proviene da altri comuni della Sardegna, mentre il restante 30% arriva da altre regioni italiane o dall’estero, includendo 30 cittadini stranieri. Tra i comuni sardi di provenienza, Olbia registra il maggior numero di nuovi residenti con 68 ingressi, seguita da Nuoro con 10.

“I dati demografici del 2025 raccontano un Comune vivo e attrattivo, capace di offrire qualità della vita, servizi e opportunità – dichiara Francesco Lai, sindaco di Loiri Porto San Paolo -. In un momento storico in cui gran parte della Sardegna continua a fare i conti con lo spopolamento, il nostro territorio dimostra che politiche attente, investimenti mirati e una visione di sviluppo sostenibile possono davvero fare la differenza. Si tratta di un risultato che non nasce per caso, ma che è frutto di un lavoro costruito nel tempo dall’amministrazione comunale insieme alla comunità, con l’obiettivo di rendere Loiri Porto San Paolo un luogo in cui scegliere di vivere, lavorare e costruire il proprio futuro”.

