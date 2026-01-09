L’ordinanza del Comune di Olbia dopo la tragedia di Crans-Montana.

Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha emanato un’ordinanza che vieta l’uso di bottiglie con scintille, fontane luminose e altri articoli pirotecnici all’interno dei locali pubblici. La misura, entrata in vigore oggi, 9 gennaio, è stata adottata con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza dei cittadini e prevenire possibili incidenti all’interno di ambienti chiusi, soprattutto in contesti affollati. Il provvedimento è motivato dai tragici eventi verificatisi recentemente in un locale della località turistica di Crans-Montana, che hanno evidenziato come l’uso di fiamme ed effetti luminosi possa generare situazioni di grave rischio. L’amministrazione comunale sottolinea come la tutela dell’incolumità pubblica rappresenti una priorità assoluta.

“La sicurezza dei nostri concittadini rimane la nostra priorità assoluta – afferma il primo cittadino -. Gli episodi accaduti all’estero ci ricordano cosa può accadere in determinate circostanze quando si sottovalutano i rischi. Con questa ordinanza intendiamo prevenire situazioni di pericolo e tutelare la comunità, i lavoratori e gli stessi gestori dei locali. È una misura decisamente necessaria, che confidiamo venga accolta con senso di responsabilità da tutti. Invitiamo gestori, organizzatori di eventi e cittadini a rispettare scrupolosamente le disposizioni, contribuendo così alla sicurezza collettiva”.

