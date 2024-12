L’informacittà compie trent’anni, festa all’Olbia Community hub

Festa a Olbia per i 30 anni dell’Informacittà

Il Comune di Olbia venerdì 20 dicembre 2024 alle ore 12:00 si celebra i 30 anni di attività dell’Informacittà, servizio al fianco dei cittadini. L’incontro si terrà all’Olbia Community Hub, in via Perugia 3.

“Con il titolo evocativo “30 anni con la città, per la città”, l’evento rappresenta un’occasione per riflettere e celebrare il percorso che ha visto l’Informagiovani trasformarsi in Informacittà, fino a integrarsi nell’attuale Olbia Community Hub. Questo spazio, innovativo e inclusivo, si è affermato come un punto di riferimento essenziale per l’intera comunità. Durante l’evento, verranno ripercorsi i traguardi raggiunti dal servizio in queste tre decadi e si illustreranno i progetti futuri per il potenziamento delle attività dedicate ai cittadini. Saranno presenti le autorità comunali, rappresentanti delle associazioni locali e alcuni protagonisti che hanno contribuito al successo di questo importante servizio”.

“Il Servizio Informacittà nasce con l’obiettivo di fornire ai giovani e ai cittadini strumenti e risorse per orientarsi nel mondo del lavoro, della formazione e delle opportunità culturali e non solo. Oggi, con l’Olbia Community Hub, questo obiettivo si è ampliato, integrando attività collaborative, spazi di coworking e iniziative che rafforzano il senso di appartenenza alla comunità”.

Programma dell’evento:

Ore 12:00 – Apertura ufficiale e saluti istituzionali

Ore 12:30 – Presentazione del percorso storico del servizio: dall’Informagiovani all’Olbia Community Hub

Ore 12:45 – Testimonianze e interventi delle realtà locali

