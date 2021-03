L’aggiornamento sulla situazione a Loiri Porto San Paolo.

Nella settimana appena trascorsa sono stati 2 i nuovi casi di coronavirus registrati a Loiri Porto San Paolo. Il primo risultato positivo a seguito di tampone molecolare, mentre il secondo a seguito di tampone antigienico e nella giornata di oggi verrà effettuato il molecolare a cura dell’Ats.

Attualmente i soggetti interessati sono in isolamento domiciliare presso la propria abitazione. Lo stesso vale per i loro contatti stretti, sottoposti a quarantena obbligatoria che sono in attesa del tampone da parte dell’Ats.

Negli ultimi 20 giorni si sono registrate anche 4 guarigioni, quindi le persone attualmente positive a Loiri Porto san Paolo sono 4 , di cui due ormai positivi di lunga durata.

“Nonostante si veda un netto miglioramento conseguente al calo del numero di positivi sul nostro territorio – commenta il sindaco Francesco Lai – la situazione è ancora critica per via della presenza sempre più vicina a noi della variante inglese, molto più contagiosa della precedente versione del virus, che ha colpito le comunità vicine di San Teodoro e Budoni. Alle loro comunità vogliamo manifestare la nostra solidarietà e augurare una pronta ripartenza, archiviando quanto prima questo brutto momento. Vi chiedo di continuare ad osservare in modo serio e responsabile come abbiamo fatto finora, quanto previsto dalle norme di contenimento della diffusione del coronavirus”.

