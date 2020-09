I risultati dei test sierologici a Loiri Porto San Paolo.

Il Comune di Loiri Porto San Paolo ha finanziato e organizzato uno screening di test sierologici, grazie alla collaborazione della Medica Group. Il test ha riguardato tutti gli alunni, gli insegnanti, i dipendenti comunali, la compagnia barracellare, i dipendenti impiegati nella raccolta dei rifiuti e delle cooperative che collaborano con il comune. Pur essendo su base volontaria l’adesione è stata massiccia con circa il 90% dei soggetti totali.

I risultati dei test hanno visto 368 Negatività e 1 solo soggetto che aveva già sviluppato gli anticorpi. Nello stesso giorno si è tempestivamente informata l’Ats che nella giornata successiva ha sottoposto a tampone il soggetto interessato, fornendo l’esito questa mattina che ne ha certificato la negatività.

Si è invece in attesa dell’esito dei tamponi eseguiti in via precauzionale al personale docente e ai genitori in seguito al contatto avuto con un soggetto positivo, per poter iniziare l’anno scolastico in sicurezza.

