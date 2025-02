La Strada del Vermentino a Loiri per la presentazione del Festival Viva Italia

Si terrà sabato mattina alle 10 nella sala consiliare di Loiri Porto San Paolo l’incontro istituzionale dal nome “Nuove prospettive di interscambio nazionale ed internazionale tra le strade del Vino”. Tra gli attori l’amministrazione comunale con il sindaco Francesco Lai, il direttivo della Strada del Vermentino di Gallura con il Presidente Gavino Sanna, e le rappresentanze istituzionali della Slovacchia, della Corsica e da diverse regioni italiane tra cui Umbria e Sicilia.

L’evento fa seguito alla visita in Gallura dell’Ambasciatrice della Slovacchia in Italia Karla Wursterovà, avvenuta nel corso del 2024, con la quale si è sottoscritto un memorandum di collaborazione per la promozione territoriale delle due destinazioni turistiche.

Durante l’incontro, verrà presentato il Festival “Viva Italia”, il piu’ grande evento enogastronomico che si svolge in Slovacchia, saranno presenti il Sindaco di Velka Lomnica che è anche Presidente del GAL di Pro Tatry e l’organizzatore del Festival.

La giornata continuerà con la visita alle Cantine del territorio Mura di Azzanidò e Tenute dell’Osteria Maria a Lu Picurili che sono entrambe socie della Strada del Vermentino della Gallura.

