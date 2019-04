Loiri vieta la plastica monouso, divieto di fumo anche sui litorali e nei parchi

I nuovi divieti per questa estate.

Sono state firmate questo pomeriggio dal sindaco Francesco Lai e saranno pubblicate oggi all’albo pretorio due ordinanze a carattere ambientale. Due divieti distinti, ma che vanno nella stessa direzione: contribuire a ridurre l’inquinamento e salvare il pianeta che rischia di soffocare a causa dei rifiuti.

Dal primo giugno 2019, nelle spiagge e nei parchi pubblici, sarà vietato fumare e gettare mozziconi.Per i fumatori sono state individuate delle aree specifiche in cui potranno accendere le sigarette senza incorrere nelle sanzioni.

Dal 15 giugno sarà vietato vendere e utilizzare plastica monouso: bicchieri, piatti, cannucce, buste della spesa non biodegradabili. Sessanta i giorni di tolleranza per consentire ai titolari di attività commerciali, di ristorazione, bar, chioschi e stabilimenti balneari di smaltire le scorte di magazzino.

“Siamo chiamati tutti, istituzioni e cittadini a fare ognuno la propria parte. Non basta più dire che l’ambiente è la nostra più grande risorsa. Abbiamo il dovere di tutelarlo con atti concreti. È importante che tutti siano a conoscenza di questa ordinanza, residenti e turisti, perché sia realmente applicata. Per questo motivo installeremo dei cartelli informativi all’ingresso delle spiagge sul divieto di uso della plastica e sul divieto di fumo. Useremo il web e i social per lanciare una massiccia campagna di informazione e sensibilizzazione. Affiggeremo delle locandine nei luoghi maggiormente frequentati in cui spiegheremo le regole e i risultati che intendiamo ottenere così da sensibilizzare anche i visitatori occasionali del nostro territorio”.

