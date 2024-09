Nelle scuole di Loiri Porto San Paolo si imparano le tradizioni

Un progetto sulle tradizioni nelle scuole di Loiri Porto San Paolo

Nelle scuole di Loiri Porto San Paolo gli alunni possono imparare anche le tradizioni grazie a un’idea del Comune. Con l’avvio del nuovo anno scolastico riparte l’attività didattica con un progetto di accoglienza denominato “Io, gli altri, il territorio“, nei plessi scolastici di Loiri e Porto San Paolo. Sono coinvolte le scuole dell’infanzia, le primarie di entrambi i plessi e la secondaria di Porto San Paolo. Con una unità di apprendimento che mira all’accoglienza degli studenti e che si svilupperà sui temi delle tradizioni culturali e popolari del nostro territorio, puntando a valorizzare i suoi tesori ambientali e storico-culturali.

Il programma elle scuole

Nelle scuole apparirà una piccola “Jana”, una donnina magica assomigliante a una farfalla che accoglierà i bambini per fargli conoscere gli spazi della scuola. In particolare nella primaria di Loiri nella giornata di martedì grazie al supporto delle signore anziane di Loiri si è proceduto alla preparazione del piatto tipico Gallurese, gli gnocchetti con la pasta fatta a mano come da tradizione utilizzando la semola di grano duro e acqua di fonte.

Nella giornata di mercoledì gli alunni hanno incontrato i componenti dello storico Coro di Loiri, coro polifonico del territorio che vanta esperienze di oltre 40 anni e riconoscimenti internazionali, e le componenti del neonato gruppo folkloristico tutto al femminile del Comune di Loiri Porto San Paolo, Li Femini di Gaddura. Il progetto inoltre prevede la visita al pastificio artigianale, all’orto delle erbe aromatiche e allo stazzo di Trudda con la guida esperta dell’archeologa dottoressa Paola Mancini.

Inoltre all’infanzia di Porto San Paolo verrà avviato un laboratorio di impasto delle tipiche “Frisjoli longhi” mentre alla secondaria dello stesso plesso si realizzerà un lapbook cartaceo per approfondire la conoscenza e l’importanza delle istituzioni del territorio, partendo dal proprio Comune.

“Un ringraziamento a quanti hanno collaborato alla redazione di questo progetto – commenta il sindaco Francesco Lai -. Che ha visto al centro la scuola con la dirigente Carboni e i ragazzi, per mostrare, diffondere e contagiare loro le nostre tradizioni e la nostra cultura. Un accoglienza al nuovo anno scolastico all’insegna della riscoperta delle nostre tradizioni, con la speranza che possano essere tramandate anche ai nostri concittadini più piccoli”.

