L’iniziativa della farmacia Porto San Paolo.

Dal 24 al 26 corrente mese, presso la Farmacia Porto San Paolo in via San Paolo, 15 (in prossimità della chiesa) sarà possibile effettuare un elettrocardiogramma con referto medico.

Il cardiografo utilizzato è uno strumento di ultima generazione che, tramite un collegamento diretto, presenta i risultati ad un dottore cardiologo specializzato che analizza l’elettrocardiogramma e elabora il referto nell’arco di pochi minuti.

L’elettrocardiografo sarà sempre a disposizione dei cittadini di Porto San Paolo che potranno effettuare l’elettrocardiogramma in qualsiasi momento durante l’orario di apertura della farmacia, previo appuntamento.

