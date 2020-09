La struttura è stata chiusa in via cautelativa.

Salta l’apertura della scuola materna di Porto Rotondo che doveva riaprire oggi insieme a tutte le scuole di Olbia. Il dirigente scolastico Claudia Battisti ha disposto la chiusura precauzionale a causa di un caso positivo di coronavitus rilevato tra il personale.

L’edificio di Porto Rotondo in piazza Krizia rimarrà quindi chiuso in via cautelativa sino a nuove disposizioni,in attesa di igienizzazione dei locali e indicazioni specifiche da parte delle autorità competenti.

(Visited 191 times, 191 visits today)